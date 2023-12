Kanro Aktie: Wirklich lohnenswert?

Weitere Suchergebnisse zu "Dongfeng Motor Group":

Der Relative Strength Index (RSI) der Kanro-Aktie beträgt 59,26 und deutet auf eine neutrale Situation hin, weder überkauft noch -verkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 67, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung als "Neutral" in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt der Kanro-Aktie bei 1791,02 JPY liegt, was eine positive Abweichung von 13,51 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 2033 JPY bedeutet, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2116,76 JPY, was nahe dem letzten Schlusskurs von -3,96 Prozent liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung und Diskussionsstärke für Kanro in den letzten Wochen kaum Veränderungen erfahren haben, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments, die Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, zeigt, dass über Kanro in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert wurde, ohne besondere positive oder negative Ausschläge. Somit wird die Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft.

