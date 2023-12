Kanro Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die Aktie von Kanro wird anhand verschiedener Kriterien bewertet. Zunächst wird die Diskussionsintensität im Netz betrachtet. In den vergangenen Monaten hat sich gezeigt, dass die Aktivität in den Diskussionen durchschnittlich war, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von 2178 JPY betrachtet. Dieser liegt mit einer Entfernung von 20,06 Prozent zum GD200 (1814,12 JPY) im positiven Bereich und wird daher als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, liegt bei 2119,28 JPY, was zu einem neutralen Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Kanro-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Kanro beschäftigt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Zur Beurteilung, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt bei 26,56 Punkten, was bedeutet, dass die Kanro-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis beruht, liegt bei 50,28, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Kanro-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.