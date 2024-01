Kanro Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die Anlegerstimmung bezüglich Kanro ist laut einer Analyse der Diskussion in sozialen Medien in den letzten Tagen grundsätzlich neutral. Es gab keine stark positiven oder negativen Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden als vornehmlich neutral eingestuft. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Kanro daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage eine positive Entwicklung für die Kanro-Aktie, mit einem aktuellen Wert von 1856,41 JPY im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 2004 JPY (+7,95 Prozent Abweichung). Auf dieser Basis erhält Kanro somit eine "Gut"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs für den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt (2141,16 JPY) unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,41 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Kanro auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf Kanro, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, sodass das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Kanro liegt bei 90,36, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 53, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.