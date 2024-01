Kanro Aktie: Kann das wirklich sein?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Kanro-Aktie zeigt, dass der Wert weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Sowohl der 7-Tage-RSI (42) als auch der 25-Tage-RSI (53,89) unterstützen diese Einschätzung. Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen ebenfalls neutral, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs (2078 JPY) um 13,29 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt, was zu einer positiven Bewertung führt. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50) (-2,6 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in Bezug auf die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien ergab keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen. Weder die Stimmungslage noch die Kommunikationsfrequenz haben sich signifikant verändert, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.