Kanro Aktie: Es gibt was neues!

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung gegenüber Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen beeinflussen die Einschätzungen für Aktien. Bei Kanro wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Bei der technischen Analyse betrachten wir den gleitenden Durchschnitt der Kanro-Aktie. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 1856,41 JPY, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 2004 JPY liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 2141,16 JPY, was unter dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Kanro auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Kanro eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Kanro liegt bei 90,36, was als überkauft betrachtet wird und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 53 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Kanro in dieser Kategorie eine Einstufung von "Schlecht".