Kann man mit 100 Euro pro Monat 10.000 Euro Dividende pro Jahr erreichen?

10.000 Euro Dividende pro Jahr sind kein leichtes Ziel, aber ein durchaus mögliches. Im Endeffekt müssen wir als Investoren einfach nur berechnen, von welcher Dividendenrendite wir durchschnittlich ausgehen. Dann können wir mithilfe eines Dreisatzes ermitteln, wie viel Geld wir investiert haben müssen.

Allerdings wollen wir heute ein bisschen extremer überlegen. Ist es mit 100 Euro möglich, sich langfristig ein passives Einkommen von 10.000 Euro Dividende pro Jahr aufzubauen? Das ist natürlich eine Herausforderung. Wir sollten in so mancherlei Richtung überlegen.

Mit 100 Euro pro Monat 10.000 Euro Dividende pro Jahr …?!

Generell müssen wir ermitteln, welche Beträge wir mit welcher Dividendenrendite benötigen. Relativ simpel ist es, wenn wir (übrigens brutto, jeweils) von 5 % Dividendenrendite ausgehen. Das benötigte Vermögen liegt dann bei 200.000 Euro. Bei lediglich 4 % Dividendenrendite benötigen wir 250.000 Euro und wenn wir von 3 % ausgehen, so sind es 333.333 Euro. Damit hätten wir die erste Frage nun jedenfalls geklärt.

Wenn wir 100 Euro über einen Zeitraum von 25 Jahren investieren, so müssten wir mit 100 Euro Einsatz pro Monat jedenfalls auf eine Rendite in Höhe von 13 % pro Jahr kommen, um selbst 200.000 Euro zu erreichen. Das ist ein ziemlich ambitioniertes Programm. Nur pro forma: Um 333.333 Euro Vermögen mit diesem Einsatz aufzubauen, wär rein rechnerisch sogar eine Rendite von 16,1 % pro Jahr nötig. Das ist zwar nicht unmöglich, aber für viele Investoren doch eher unwahrscheinlich.

Das zeigt, dass 10.000 Euro mit 100 Euro Einsatz eher unrealistisch sind. Was wir brauchen, ist gegebenenfalls mehr Zeit. Wenn wir 35 Jahre anvisieren, so benötigt die gleiche Konstellation 7,66 % Rendite pro Jahr durchschnittlich für 200.000 Euro Vermögen. 333.333 Euro benötigen eine Rendite in Höhe von 9,88 % pro Jahr. Mit einer marktüblichen Rendite wird es schwierig, etwas Geschick bei der Aktienauswahl könnte jedoch der nötige Katalysator sein.

Möglich, entscheidend ist aber die Zeit!

Mit 100 Euro Einsatz pro Monat ein passives Einkommen von 10.000 Euro Dividende pro Jahr aufzubauen ist nicht unmöglich. Wir sehen, dass jedoch der Faktor Zeit eine nicht zu unterschätzende Größe darstellt. Heißt konkret: Es sollte aufgrund des eher geringen Einsatzes ein langfristiges Ziel sein, das eher Jahrzehnte in Anspruch nimmt. Zudem ist es hilfreich, darauf zu achten, die Rendite zu maximieren. Sie ist der Schlüssel zum Erfolg, falls man doch nicht mehr ganz so viel Zeit hat.

Wenn man kaum die Möglichkeit sieht, den Zeitraum zu verlängern, und nicht sicher ist, ob man die Rendite maximiert bekommt, gibt es zu guter Letzt nur noch eine Möglichkeit: mehr zu investieren oder mit weniger Dividende zu leben. Wobei auch das streng genommen zwei Alternativen sind.

