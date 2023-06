Kann Keurig Dr Pepper Inc das Kursziel von 35,02 Euro erreichen?

Die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc hat am letzten Handelstag eine positive Entwicklung von +0,42% verzeichnet. Infolgedessen beläuft sich die Gesamtperformance der letzten fünf Handelstage – also einer vollständigen Woche – auf -1,54%. Derzeit herrscht somit eher eine pessimistische Stimmung im Markt.

Allerdings scheint dies nach Meinung einiger Analysten nicht gerechtfertigt zu sein. Im Durchschnitt sehen sie ein mittelfristiges Kursziel von 35,02 EUR für die Aktie vorhergesagt. Wenn diese Prognose zutrifft, würde dies den Anlegern ein Potenzial in Höhe von +22,75% eröffnen.

Zwar sind nicht alle Experten dieser Einschätzung gefolgt und es bestehen unterschiedliche Meinungen bezüglich des Kaufempfehlungsgrades der Aktie, jedoch halten immerhin noch 47,37% der Analysten daran fest.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei einem...