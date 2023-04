Kann die Allianz-Aktie dich jetzt richtig reich machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Allianz-Aktie (WKN: 840400) als Reich-Macher? Zumindest erhalten Einkommensinvestoren in Kürze voraussichtlich 11,40 Euro je Aktie als Dividende. Gemessen an den aktuellen Aktienkursen liegt die Dividendenrendite damit bei über 5 %, was unterstreicht: Es gibt ein größeres Potenzial für ein passives Einkommen.

Trotzdem ist der DAX-Konzern, ähnlich wie BASF zuvor, nicht unbedingt darauf ausgelegt, die Investoren so richtig richtig reich zu machen. Doch gilt für mich ein ähnliches Fazit wie beim Chemiekonzern: Das heißt nicht, dass die Aktie unattraktiv sein muss. Möglicherweise ganz im Gegenteil, sehen wir uns das ein wenig näher an.

Allianz-Aktie: Reich machen? Eher nicht …

Hinter der Allianz-Aktie steckt ebenfalls ein Schwergewicht im Versicherungsmarkt. Reich machen ist aufgrund der Dimensionen, in denen wir uns bewegen, vielleicht der falsche Ansatz. Sehen wir uns dazu einige Zahlen im Überblick an.

Die Allianz kommt nicht nur auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 87 Mrd. Euro, was bei einer Verdoppelung einen Anstieg auf 174 Mrd. Euro bedeuten würde. Nein, der Versicherer hat im Geschäftsjahr 2022 zudem mehr als 152 Mrd. Euro Umsatz ausgewiesen. Das operative Ergebnis belief sich auf 14,16 Mrd. Euro, was eindeutig zeigt: Wir bewegen uns bei dem Versicherungskonzern größentechnisch wirklich in der ersten Liga. Wachstumsmöglichkeiten sind zwar gegeben, jedoch eher im moderaten Umfang. Eine Verdopplung des operativen Volumens über ein, drei oder fünf Jahre halte ich daher nicht für wahrscheinlich.

Dass die Allianz-Aktie einen hohen Anteil der freien Mittel und der Ergebnisse für Dividende und Aktienrückkäufe verwendet, zeigt ebenfalls die Reife des Geschäftsmodells. Oder: Weniger Investitionsmöglichkeiten. Wobei das Management maximal bemüht ist, in anorganisches Wachstum und den Ausbau der Wettbewerbsposition rund um den Globus zu investieren. Auch Infrastruktur als Anlagemöglichkeit ist in den vergangenen Jahren sehr beliebt gewesen, um die Renditen im Asset-Management weiter zu erhöhen.

Ein solider Vermögensaufbau!

Die Allianz-Aktie macht einen daher womöglich nicht schnell reich. Aber das heißt nicht, dass es keine Kaufargumente gibt. Alleine die über 5 % Dividendenrendite bei einer starken, zuverlässigen Dividende sind überaus attraktiv. Gleichzeitig gibt es bereinigt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 11 und insgesamt eine Bewertung, die Value-Akzente setzten kann. Die vergangenen Jahre waren durch das Coronavirus und die Structured-Alpha-Krise nicht ideal, wodurch wir weiterhin die Chance haben, diese Dividendenaktie günstig zu kaufen.

Das Management der Allianz-Aktie sieht für die kommenden Jahre moderate Wachstumschancen. Insbesondere steigende Zinsen können die Renditen auf das eingesetzte Kapital im Asset-Management erhöhen, aber auch im Versicherungsbereich steht ein Turnaround an. Aktienrückkäufe sollten ebenfalls zu leichten Zuwachsraten auf Basis der einzelnen Aktie führen.

Mit der günstigen Bewertung, der hohen Dividende und dem Value-Profil können daher Gesamtrenditen im hohen einstelligen oder womöglich gerade so zweistelligen Prozentbereich möglich sein. Das macht dich vielleicht nicht reich, aber reicht aus, um dein Vermögen sukzessive mit einer profitablen Aktie zu mehren.

Vincent besitzt Aktien der Allianz und von BASF. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

