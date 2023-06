- Kann 3M von der Biotech-Branche profitieren?

3M investiert in die Biotech-Branche: Der US-Konzern gab kürzlich bekannt, dass er 146 Millionen Dollar in seine Geschäftsexpansion mit forschenden Gesundheitsunternehmen stecken werde. Diese Investition soll zur Verbesserung von Anlagen und Ausrüstungen sowie zur Schaffung von 60 Vollzeitstellen an den europäischen Produktionsstandorten von 3M beitragen.

Unterstützung der Biotech-Branche durch 3M-Anlagen

Das Ziel von 3M ist es, die Entwicklung und Bereitstellung wichtiger Filtrationsanlagen zu beschleunigen. Diese spielen eine entscheidende Rolle bei der Herstellung biologischer Produkte und pharmazeutischer Moleküle. Kunden aus dem Biotech-Sektor können somit innovative Therapieansätze für Krankheiten wie Multiple Sklerose oder bestimmte Krebsarten entwickeln.

“Unsere Investition zeigt die fortgesetzte Marktführerschaft...