Kangmei Pharmaceutical Aktie: Das war abzusehen!

Der Aktienkurs von Kangmei Pharmaceutical hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,35 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um -18,71 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -0,64 Prozent für Kangmei Pharmaceutical entspricht. Der "Gesundheitspflege"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -20,87 Prozent im letzten Jahr, wobei Kangmei Pharmaceutical 1,52 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Aufgrund der vergleichbaren Rendite im Branchen- und Sektorvergleich wird das Unternehmen in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ein positives Signal bezüglich der Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Kangmei Pharmaceutical. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft. Darüber hinaus wurden in diesem Zeitraum insgesamt vier Handelssignale ermittelt, wovon drei als gut und eines als schlecht bewertet wurden. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung als "Gut" Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Kangmei Pharmaceutical-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 1,95 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (1,88 CNH) liegt auf ähnlichem Niveau, was einer Differenz von -3,59 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ein ähnliches "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Im Hinblick auf den Relative Strength-Index (RSI) betrachtet die technische Analyse das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der RSI-Wert für Kangmei Pharmaceutical beträgt aktuell 61,54, was auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Auch der RSI25-Wert von 53 signalisiert, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI die Einstufung als "Neutral".