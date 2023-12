Kangmei Pharmaceutical Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Der Aktienkurs von Kangmei Pharmaceutical hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,41 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um -0,09 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -19,32 Prozent für Kangmei Pharmaceutical entspricht. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von -2,58 Prozent, wobei Kangmei Pharmaceutical 16,83 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie, sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Kangmei Pharmaceutical eine langfristig starke Diskussionsaktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung erfahren, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Kangmei Pharmaceutical eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Darüber hinaus haben Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Kangmei Pharmaceutical von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Kangmei Pharmaceutical-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 2,01 CNH für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 1,85 CNH, was einem Unterschied von -7,96 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Kangmei Pharmaceutical daher für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.