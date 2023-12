Kangmei Pharmaceutical Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Weitere Suchergebnisse zu "Sunny Optical":

Der Aktienkurs von Kangmei Pharmaceutical hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,41 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Gesundheitspflege" 16,72 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt -0,58 Prozent, und Kangmei Pharmaceutical liegt aktuell 18,83 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung bezüglich der Aktienkurse lässt sich neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Stimmung einschätzen. Laut unseren Analysten wurden auf sozialen Plattformen hauptsächlich negative Kommentare zu Kangmei Pharmaceutical abgegeben. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen diskutiert, was dazu führt, dass die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird.

Die Analyse zeigt, dass es in den letzten Wochen kaum Veränderungen in der Stimmung rund um Kangmei Pharmaceutical gab, weshalb die Aktie auch in diesem Punkt als "Neutral" bewertet wird. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, wodurch die Diskussionsstärke als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Kangmei Pharmaceutical-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 2,02 CNH lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,9 CNH, was einen Unterschied von -5,94 Prozent darstellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 1,9 CNH, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe lag, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich für Kangmei Pharmaceutical in der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.