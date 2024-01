Kangmei Pharmaceutical Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die Stimmung der Anleger bei Kangmei Pharmaceutical ist insgesamt sehr positiv. Dies ergibt sich aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien in den vergangenen beiden Wochen, die ausgewertet wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu liefern. Es zeigte sich, dass in den Diskussionen in den letzten Tagen vor allem positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Zudem wurden diese Analysen um konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien ergänzt, bei denen 0 schlechte und 3 gute Signale auftraten, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Im Vergleich zum Sektor "Gesundheitspflege" hat die Aktie von Kangmei Pharmaceutical im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,41 Prozent erzielt, was 17,63 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Arzneimittel" beträgt 0,33 Prozent, wobei Kangmei Pharmaceutical aktuell 19,73 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Kangmei Pharmaceutical verläuft aktuell bei 2 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 1,84 CNH aus dem Handel ging, was zu einem Abstand von -8 Prozent führt. Im Vergleich dazu beträgt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage 1,89 CNH, was einer Differenz von -2,65 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der technischen Analyse "Neutral".

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Kangmei Pharmaceutical festgestellt werden. Die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien war jedoch höher, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. Zusammenfassend erhält Kangmei Pharmaceutical daher in diesem Bereich ein "Gut".