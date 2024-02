Kangmei Pharmaceutical Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI wird berechnet, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Kangmei Pharmaceutical-Aktie: Der aktuelle Wert beträgt 11, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist, weshalb ein "Gut"-Rating vergeben wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und zeigt einen Wert von 47,76, was bedeutet, dass die Kangmei Pharmaceutical-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Kangmei Pharmaceutical-Aktie veröffentlicht. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen weder stark positive noch negative Themen diskutiert. Diese Tatsache führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass Kangmei Pharmaceutical in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -19,35 Prozent erzielte, was eine Underperformance von -0,74 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Rendite von Kangmei Pharmaceutical 1,76 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich wird in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Kangmei Pharmaceutical gab. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell weniger im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.