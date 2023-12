Kangji Medical Holdings Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die technische Analyse der Kangji Medical-Aktie ergibt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 7,95 HKD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 6,99 HKD notiert und somit einen Abstand von -12,08 Prozent zur Linie aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 6,88 HKD, was einer Differenz von +1,6 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt lautet der Befund auf Basis dieser beiden Zeiträume somit ebenfalls "Neutral".

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass es in den letzten Wochen kaum Veränderungen gab. Die Stimmung wird daher als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Kangji Medical eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält die Anlegerstimmung ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Abschließend zeigt die Untersuchung des Relative-Stärke-Index (RSI), dass Kangji Medical weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 mit 47,75 Punkten als auch der RSI25 mit 50,57 Punkten führen zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit erhält das Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, dass die Kangji Medical-Aktie aktuell auf neutralen Niveau bewertet wird.