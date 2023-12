Kangda Environmental Aktie: Das sollte jeder wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der Aufschluss darüber gibt, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum miteinander in Beziehung gesetzt. In Bezug auf die Kangda Environmental-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 84, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für die Kangda Environmental-Aktie.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" verzeichnete die Aktie von Kangda Environmental im vergangenen Jahr eine Rendite von -57,02 Prozent, was 42,1 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Wasserversorgung" beträgt -14,92 Prozent, und Kangda Environmental liegt aktuell 42,1 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Kangda Environmental-Aktie mit 4,25 deutlich niedriger ist als das von vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Wasserversorgung" (11,94). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut".

Schließlich betrachtet die Dividendenrendite das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs. Die aktuelle Dividendenrendite für Kangda Environmental liegt mit 0,07 Prozent nur leicht unter dem Durchschnitt und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.