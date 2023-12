Kangda Environmental Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. In Bezug auf Kangda Environmental wird der RSI der letzten 7 Tage auf 64,1 Punkte und der RSI der letzten 25 Tage auf 64,49 Punkte festgelegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kangda Environmental aktuell 4,25, was 65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies weist darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Kangda Environmental-Aktie bei 0,39 HKD, was zu einer negativen Bewertung führt, da der Aktienkurs bei 0,229 HKD liegt und somit einen Abstand von -41,28 Prozent aufweist. Ebenso entspricht der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage einem Niveau von 0,25 HKD, was einer Differenz von -8,4 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt erhält die Aktie daher in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Kangda Environmental derzeit einen Wert von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,88 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Zusammenfassung erhält Kangda Environmental gemischte Bewertungen in den verschiedenen Analysebereichen, wobei die Aktie als unterbewertet gilt, jedoch technische Indikatoren auf eine negative Kursentwicklung hinweisen.