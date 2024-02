Kangda Environmental Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Kangda Environmental wird im Vergleich zum Durchschnitt der Wasserversorgungsbranche als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 3,83, was einem Abstand von 65 Prozent zum Branchen-KGV von 10,99 entspricht. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Kangda Environmental derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,92 %. Daraus ergibt sich eine Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das Sentiment und der Buzz um Kangda Environmental werden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat dabei eine mittlere Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich für Kangda Environmental in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus demselben Sektor hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -60,53 Prozent erzielt, was 37,67 Prozent unter dem Durchschnitt (-22,85 Prozent) liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.