Kangda Environmental Aktie: Was kann da noch kommen?

Der Aktienkurs von Kangda Environmental hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -51,72 Prozent erzielt, was mehr als 35 Prozent unter dem Durchschnitt der Versorgungsunternehmen liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite von -16,87 Prozent in der Wasserversorgungsbranche liegt Kangda Environmental um 34,85 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Kangda Environmental steht bei 28,57, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, basierend auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 41,18 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Kangda Environmental-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,37 HKD. Der letzte Schlusskurs von 0,28 HKD weicht um -24,32 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein positiveres Bild, da der letzte Schlusskurs (0,25 HKD) über dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt wird die Kangda Environmental-Aktie somit für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Kangda Environmental mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,88 Prozent in der Wasserversorgungsbranche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion.