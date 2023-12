Kangda Environmental Aktie: Kann das wirklich sein?

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation können wichtige Hinweise auf die Marktentwicklung eines Unternehmens geben. In Bezug auf Kangda Environmental haben sich diese jedoch in den letzten Wochen kaum verändert. Daher wird die Aktie von uns mit "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen. Auch hier erhält Kangda Environmental eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

In fundamentaler Hinsicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kangda Environmental bei einem Wert von 4. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Wasserversorgung" (KGV von 12,16) zeigt sich, dass die Aktie unterbewertet ist, und erhält somit eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs die Kangda Environmental derzeit als "Schlecht" einstuft. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 0,39 HKD, während der Kurs der Aktie (0,24 HKD) um -38,46 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,25 HKD zeigt eine Abweichung von -4 Prozent, wodurch die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert eingestuft wird. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat die Aktie von Kangda Environmental im vergangenen Jahr eine Rendite von -57,02 Prozent erzielt, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.