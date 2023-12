KangLi International Holdings Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kangli bei 10, was bedeutet, dass die Börse 10,19 Euro für jeden Euro Gewinn von Kangli zahlt. Dieser Wert liegt 80 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 51 in der Kategorie "Metalle und Bergbau". Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation von Kangli weder überkauft noch -verkauft ist, mit einem RSI von 40 und einem RSI25 von 41. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Kangli ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionen in sozialen Medien und Foren der letzten Wochen hervorgeht. Sowohl positive als auch negative Themen standen in den Diskussionen nicht im Mittelpunkt, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Die Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Kangli in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls nicht außergewöhnlich. Daher wird die Aktie sowohl in Bezug auf die Stimmung als auch auf die Diskussionsstärke insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

