KangLi International Holdings Aktie: Was passiert jetzt?

Die Stimmungslage bei den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Kangli diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 33,33, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 50, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Kangli-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,48 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,475 HKD) liegt nahe diesem Wert, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,48 HKD, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls nahe diesem Wert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" zeigt sich, dass Kangli mit einer Rendite von -10,38 Prozent mehr als 15 Prozent darunter liegt. In der "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die mittlere Rendite bei 5,06 Prozent, und auch hier liegt Kangli mit 15,44 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.