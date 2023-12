KangLi International Holdings Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für die Bewegung von Aktienkursen innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Bei Kangli liegt der RSI bei 40, was als neutral eingestuft wird, da weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation vorliegt. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 41 eine neutrale Situation an. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Neutral" in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu Kangli ist ebenfalls neutral. In den vergangenen Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Materialien" hat Kangli im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,04 Prozent erzielt, was 4,47 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" liegt die durchschnittliche jährliche Rendite bei -7,57 Prozent, wobei Kangli aktuell 4,47 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in der Kategorie Branchenvergleich die Bewertung "Schlecht".

Auch in Bezug auf Dividenden schneidet Kangli unterdurchschnittlich ab, da niedrigere Dividenden ausgeschüttet werden als im Durchschnitt der Branche "Metalle und Bergbau". Aufgrund dieses Unterschieds erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".