KangLi International Holdings Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Kangli. Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen, daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke, gemessen an der Anzahl der Beiträge, hat sich nicht signifikant verändert und wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Kangli daher eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat Kangli eine Rendite von -10,38 Prozent erzielt, was mehr als 15 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" hat in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 5,09 Prozent erzielt, wobei Kangli mit 15,47 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält Kangli in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Kangli beträgt derzeit 0, was zu einer negativen Differenz von -5,9 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Daher erhält Kangli in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse wird Kangli auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,48 HKD, während der Kurs der Aktie (0.475 HKD) um -1,04 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Die vergangenen 50 Tage ergeben einen gleitenden Durchschnittskurs (GD50) von 0,48 HKD, was einer Abweichung von -1,04 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral"-Wert eingestuft, was zu einem Gesamtrating von "Neutral" führt.