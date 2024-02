KangLi International Holdings Aktie: Ist das wirklich wahr?

In den letzten Wochen wurde bei Kangli keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies bedeutet, dass es keine auffälligen positiven oder negativen Tendenzen in den sozialen Medien gibt, die das Stimmungsbild beeinflussen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Kangli daher in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen aus der "Metalle und Bergbau"-Branche ergibt sich eine Outperformance von +4,77 Prozent über einen Zeitraum von 12 Monaten. Während Kangli eine Performance von -3 Prozent erzielte, sind ähnliche Aktien im Durchschnitt um -7,77 Prozent gefallen. Im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -7,77 Prozent verzeichnete, liegt Kangli 4,77 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance wird in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating vergeben.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Kangli im Vergleich zur Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 6,01 Prozentpunkte weniger ist als die im Mittel üblichen 6,01 %. Daher wird die Dividendenrendite als niedriger eingestuft und erhält das Rating "Schlecht".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kangli liegt bei einem Wert von 10, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Metalle und Bergbau"-Branche (KGV von 29,58) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird Kangli daher als unterbewertet betrachtet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.