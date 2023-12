KangLi International Holdings Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kangli liegt derzeit bei 10,19, was 80 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Metalle und Bergbau von 51 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Kangli-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,48 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs beträgt 0,475 HKD, was einer Abweichung von -1,04 Prozent entspricht und zu einer neutralen Bewertung führt. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, wobei der letzte Schlusskurs von 0,47 HKD nur eine Abweichung von +1,06 Prozent zeigt. Insgesamt erhält die Kangli-Aktie daher eine neutrale Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt sich neutral und es gab keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind überwiegend neutral, was zu einer Gesamteinschätzung der Anlegerstimmung als "Neutral" führt.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich innerhalb der Branche hat Kangli im letzten Jahr eine Rendite von -12,04 Prozent erzielt, was 5,48 Prozent unter dem Durchschnitt der Materialienbranche liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche Metalle und Bergbau beträgt -6,56 Prozent, und Kangli liegt derzeit 5,48 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung als "Schlecht".