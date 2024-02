KangLi International Holdings Aktie: Eine Gewinnchance?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Für Kangli ergibt sich ein RSI von 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 33,33, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild bleibt neutral, ebenso wie die Stärke der Diskussion. Daher erhält Kangli in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Kangli-Aktie nur minimal von den gleitenden Durchschnittswerten abweicht. Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen eine Abweichung von nur +1,04 Prozent auf. Daher wird Kangli auch aus charttechnischer Sicht mit einem "Neutral"-Rating bedacht.

In fundamentalen Gesichtspunkten wird Kangli als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nur bei 10 liegt, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 41 aufweisen. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.