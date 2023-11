Kaneshita Construction Aktie: DAS heißt noch nichts

Sentiment und Buzz: Bei der Bewertung von Aktien spielen nicht nur harte Faktoren, sondern auch weiche Faktoren eine Rolle. Dazu zählt unter anderem die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In Bezug auf die Aktie von Kaneshita Construction lässt sich feststellen, dass die Diskussionsintensität in den letzten Monaten eine durchschnittliche Aktivität aufwies, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso zeigte die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Kaneshita Construction somit als neutral bewertet.

Relative Strength Index: Ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse ist der Relative Strength Index (RSI), der Aufschluss darüber gibt, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Betrachtet man den 7-Tage-RSI für Kaneshita Construction, so liegt dieser aktuell bei 46,51 Punkten, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 49,23 eine neutrale Bewertung. Somit wird die Aktie in Bezug auf den RSI insgesamt als neutral eingestuft.

Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments bilden Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In Bezug auf Kaneshita Construction lässt sich feststellen, dass in den letzten zwei Wochen neutral über die Aktie diskutiert wurde und auch in den letzten ein, zwei Tagen keine besonders positiven oder negativen Themen aufgekommen sind. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie eine Gesamteinschätzung von neutral auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Technische Analyse: Betrachtet man den Durchschnitt des Schlusskurses der Kaneshita Construction-Aktie für die letzten 200 Handelstage, so liegt dieser aktuell bei 2781,65 JPY. Der letzte Schlusskurs weicht um -0,53 Prozent ab, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch auf Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie mit einer Abweichung von -0,43 Prozent eine neutrale Einschätzung. Insgesamt wird die Kaneshita Construction-Aktie somit auch auf Basis der technischen Analyse mit einem neutralen Rating bedacht.