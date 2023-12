Kaneshita Construction Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet liefert wichtige Informationen für die Einschätzung einer Aktie. Bei Kaneshita Construction zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was wiederum zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein durchschnittlicher Schlusskurs von 2780,1 JPY für die Kaneshita Construction-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 2778 JPY, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer neutralen Bewertung der Aktie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Kaneshita Construction in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral, was zu einer neutralen Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 76, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 52,42, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich ein Rating von "Schlecht" basierend auf diesem Gesamtbild.