Kaneshita Construction Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die technische Analyse für Kaneshita Construction zeigt, dass sich das Unternehmen derzeit in einer neutralen Position befindet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 2797,86 JPY, während der aktuelle Schlusskurs bei 2840 JPY liegt, was einer Abweichung von 1,51 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf längerfristiger Basis. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2831,14 JPY, was ebenfalls nahe dem letzten Schlusskurs liegt (+0,31 Prozent Abweichung), und somit zu einer neutralen Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält Kaneshita Construction auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes zeigt die Analyse eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer neutralen Einstufung hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum.

Der Relative Strength Index zeigt einen Wert von 78,26, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Auf 25 Tage ausgedehnt ergibt sich ein Wert von 49, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und somit zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt erhält die RSI-Analyse somit die Einstufung "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung der Anleger-Stimmung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.