Shandong Gold-Mining Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Shandong Gold Mining in den sozialen Medien. Es gab keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen deutet jedoch darauf hin, dass das Unternehmen derzeit viel Aufmerksamkeit von Anlegern erhält, weshalb es ein "Gut"-Rating erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 10,8 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 19,57 im überverkauften Bereich, weshalb die Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten zwei Wochen waren die Meinungen überwiegend positiv, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Allerdings ergeben sich auf dieser Ebene fünf Handelssignale, die zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führen.

Die technische Analyse zeigt eine Abweichung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 3,44 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Rating von "Gut" auf kurzfristiger Analysebasis.

Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.