Kaneshita Construction Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Kaneshita Construction als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Kaneshita Construction-Aktie ergibt sich ein Wert von 30,21 für den RSI7 und ein Wert von 40,09 für den RSI25. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Empfehlung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Anleger-Stimmung bei Kaneshita Construction in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Dadurch erhält die Kaneshita Construction-Aktie ein "Neutral"-Rating im Bereich Sentiment und Buzz.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Kaneshita Construction-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2783,37 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 2837 JPY weicht um +1,93 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (2784,8 JPY) weist mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt eine Abweichung von +1,87 Prozent auf, was wiederum zu einem "Neutral"-Rating führt.

Zusammenfassend erhält die Kaneshita Construction-Aktie in verschiedenen Bereichen ein "Neutral"-Rating, sowohl aufgrund des Relative Strength Index, der Anleger-Stimmung und des Sentiments, als auch in der technischen Analyse.