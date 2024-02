Kaneshita Construction Aktie: Abwarten

In den letzten zwei Wochen wurde die Kaneshita Construction-Aktie von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet, so die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral", da in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt ein neutralens Bild. Die Diskussionsintensität, gemessen durch die Häufigkeit der Wortbeiträge, hat eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf. Insgesamt ergibt sich daher auch hier eine "Neutral"-Einstufung für Kaneshita Construction.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Kaneshita Construction-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 48 erreicht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Kaneshita Construction bei 2797,94 JPY liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 2827 JPY erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung "Neutral" auf Basis der Distanz zum GD200. Ebenso ist die Aktie mit -0,19 Prozent Abstand zum GD50 in den vergangenen 50 Tagen als "Neutral" einzustufen.

Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote "Neutral" für die Kaneshita Construction-Aktie.