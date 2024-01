Kanematsu Engineering Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann eine Bewertung vorgenommen werden. In Bezug auf die Kanematsu Engineering-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen aktuellen Wert von 23, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt diese Analyse um eine längerfristigere Betrachtung und zeigt, dass die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt für die Kanematsu Engineering-Aktie ein "Neutral"-Rating. In den Diskussionen der letzten zwei Wochen zeigte sich weder eine überwiegend positive noch negative Stimmung, was zu der neutralen Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Kanematsu Engineering-Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von +1,21 Prozent auf, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +1,58 Prozent aufweist.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Kanematsu Engineering-Aktie eine neutrale Bewertung für den RSI, das Sentiment und die technische Analyse erhält.