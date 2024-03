Kanematsu Engineering Aktie: Immer langsam!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Kanematsu Engineering liegt bei 57,14, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt 50,37, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren verwendet, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der für die Kanematsu Engineering-Aktie bei 1190,93 JPY für die letzten 200 Handelstage liegt. Der letzte Schlusskurs von 1207 JPY weicht nur um 1,35 Prozent ab, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1218,76 JPY, was einer Abweichung von nur 0,96 Prozent entspricht. Auch hier erhält die Kanematsu Engineering-Aktie eine neutrale Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt in den letzten zwei Wochen eine neutrale Bewertung für Kanematsu Engineering. Die überwiegend neutralen Themen, die in den Kommentaren und Wortmeldungen diskutiert wurden, führen zu einer neutralen Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Kanematsu Engineering in den letzten Wochen kaum verändert hat. Es gab keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie auf allen analysierten Ebenen als "Neutral" bewertet.