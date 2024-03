Kanematsu Engineering Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Für Kanematsu Engineering betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 17,07 Punkte, was darauf hindeutet, dass Kanematsu Engineering derzeit überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse, dass es in den letzten Wochen kaum Veränderungen gegeben hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, wodurch Kanematsu Engineering ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Bei der technischen Analyse ergibt der Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von +2,89 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso zeigt der Vergleich mit dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +0,33 Prozent und führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.

Insgesamt wird Kanematsu Engineering aufgrund dieser Analysepunkte als "Neutral" eingestuft.