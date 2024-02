Kandi Technolgies Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Der Aktienkurs von Kandi hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,88 Prozent erzielt, was einer Überperformance von 11,09 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automatische Komponenten" liegt bei -14,51 Prozent, wobei Kandi aktuell 16,39 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Kandi-Aktie beträgt aktuell 32, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 57,79 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs daher ein "Neutral"-Rating für die Kandi-Aktie.

In Bezug auf Dividenden schüttet Kandi im Vergleich zur Branche Automatische Komponenten eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3804,82 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt ist. Aufgrund des niedrigeren Ertrags erhält die Aktie somit die Einstufung "Schlecht".

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Kandi in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb Kandi auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.