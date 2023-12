Kandenko Aktie: Kann das wirklich sein?

Der Relative Strength Index: Ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines Zeitraums von sieben Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt, und dazwischen als neutral betrachtet wird. Der RSI von Kandenko liegt bei 64,6, was zu einer Einstufung als "neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 54,41 und deutet auf eine "neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung als "neutral".

Sentiment und Buzz: Ein weicher Faktor bei der Aktienbewertung ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den letzten Monaten hat die Aktie von Kandenko eine übliche Aktivität im Netz gezeigt, was zu einer Einschätzung als "neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Kandenko daher als "neutral" bewertet.

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, und wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Kandenko-Aktie beträgt 1181,09 JPY, was zu einer "gut"-Bewertung führt. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich darüber (+14,81 Prozent Abweichung im Vergleich). Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 1347,44 JPY, was zu einer "neutral"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (+0,64 Prozent). Insgesamt wird Kandenko daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "gut"-Rating versehen.

Anleger: In den vergangenen zwei Wochen wurde Kandenko von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung führt insgesamt zu einer "neutral"-Einstufung.

