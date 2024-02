Kandenko Aktie: Immer langsam!

Die technische Analyse der Kandenko-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1287,05 JPY liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 1593 JPY liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +23,77 Prozent liegt und daher als "Gut" bewertet wird. In ähnlicher Weise hat der GD50 für die letzten 50 Tage einen Stand von 1440,6 JPY, was bedeutet, dass die Aktie auch aus dieser Perspektive mit einem Abstand von +10,58 Prozent als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird der Kandenko-Aktie daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien in Bezug auf Kandenko ist insgesamt eher neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes bei Kandenko. Weder gab es eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen in den sozialen Medien, noch gab es signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge. Daher wird das Sentiment und der Buzz um Kandenko als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für Kandenko liegt bei 56,25 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 34,17, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Insgesamt erhält Kandenko daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.

In Zusammenfassung zeigt die technische Analyse, Anleger-Stimmung und der Relative Strength Index, dass die Kandenko-Aktie derzeit mit einer Gesamtbewertung von "Neutral" eingeschätzt wird.