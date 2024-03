Kandenko Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen berechnet und normalisiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der aktuelle Kandenko-RSI beträgt 44,37, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 34,41 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Kandenko ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen zeigt, dass überwiegend positive Themen diskutiert wurden, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

In der technischen Analyse wird die Kandenko auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 1359,51 JPY, während der Aktienkurs bei 1728 JPY um +27,1 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 1589,1 JPY führt zu einer Bewertung als "Gut". Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating von "Gut".

Hinsichtlich Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede bezüglich der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was zu einer weiteren Bewertung als "Neutral" führt. Zusammenfassend erhält Kandenko daher in diesem Bereich ebenfalls ein Rating von "Neutral".