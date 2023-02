Kandao Meeting Omni, eine bahnbrechende Multi-System-Kollaborationslösung für große Konferenzräume.

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -SHENZHEN, China, 28. Februar 2023 /PRNewswire/-- Kandao freut sich, Kandao Meeting Omni auf den Markt zu bringen, eine Multisystem-Kollaborationslösung für Konferenzen mit großer Reichweite. Das System vereinfacht und definiert Konferenzen mit großer Reichweite neu, indem sie auf bis zu vier Kandao Meeting Pro oder Kandao Meeting S zugreift, KI-Gesichtserkennungs- und Sprachlokalisierungsdaten zusammenführt und diese nach einer erneuten Analyse und Zusammenführung in einen Konferenzbildschirm verwandelt.Um besser sehen zu könnenDas gesamte Kandao Meeting Omni-System kann mit bis zu vier 360-Grad-Kameras ausgestattet werden, um einen extrem großen Bereich abzudecken. Mit intelligenter Gesichtserkennung und -verfolgung sowie Gesichtsdeduplizierung können sogar mehr Teilnehmer sichtbar sein. Die eingebaute Front- und Close-Face-Priorität für die Porträtauswahl ermöglicht den Blickkontakt auch bei der Fernkommunikation. Die Benutzer können einen Modus für die Ausgabeansicht auswählen, z. B. die Sprecheransicht, um den Sprecher hervorzuheben, und die Galerieansicht, um acht Teilnehmer, die gerade gesprochen haben, gleichermaßen anzuzeigen. Um sich auf das Wesentliche konzentrieren zu können, ermöglicht Kandao Meeting Omni auch das Sperren des Bildschirms und das Ein- und Auszoomen.Um besser sprechen und hören zu können.Das Vollduplex-Mikrofonarray mit 8 Mikrofonen wurde auf 4 Gruppen erweitert und mit Beamforming, Echounterdrückung, Rauschunterdrückung und Heulunterdrückung ausgestattet. Dadurch wird ein breiteres Spektrum an hochwertiger Audioaufnahme erreicht, so dass jedes Wort gut übertragen wird. Auch die Klangqualität wird mit maximal vier maßgeschneiderten Hi-Fi-Lautsprechern auf ein höheres Niveau gehoben. Die Teilnehmer können immer klar hören, unabhängig davon, wie groß der Konferenzraum ist.Datenschutz und PrivatsphäreMit Schwerpunkt auf Informationssicherheit werden alle Daten des Kandao Meeting Omni sofort verarbeitet, ohne sie in die Cloud oder Datenbank hochzuladen. IP-Adresse oder -Standorte werden niemals gespeichert. Geräte können verborgen werden, um böswillige Verbindungen zu verhindern, und sie können mit dem Host verbunden werden, um einen sicheren Gerätezugriff zu gewährleisten.Informationen zum Unternehmen:Kandao ist ein führender Innovator von Bildgebungsprodukten der nächsten Generation, der VR-Technologie, KI-Algorithmen und Videokonferenzen zusammenführt. Um ein immersives hybrides Konferenzerlebnis zu schaffen, hat Kandao Kandao Meeting 360, die erste Generation der 360-All-in-One-Videokonferenzkamera mit KI-Algorithmus, Kandao Meeting Pro, eine eigenständige Kamera mit Android-Betriebssystem, Kandao Meeting S, eine 180-Grad-KI-Konferenzkamera, und Kandao Meeting Ultra, einen 360-KI-Konferenzhost mit dualen Touchscreens, auf den Markt gebracht.https://www.kandaovr.com/Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2008554/Kandao_Meeting_Omni_a_Multi_System_Collaboration_Solution_Large_Conference_Rooms.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/kandao-meeting-omni-eine-bahnbrechende-multi-system-kollaborationslosung-fur-groWe-konferenzraume-301755609.htmlPressekontakt:Jialu Lin,+86-13902749589,ljl@kandaovr.comOriginal-Content von: KanDao, übermittelt durch news aktuell