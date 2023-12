Kanda Tsushinki Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies auf. Aktuell liegt der RSI für Kanda Tsushinki bei 52,41, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt mit einem Wert von 50 ebenfalls eine neutrale Einstufung.

Ein weiterer wichtiger Indikator in der technischen Analyse ist der gleitende Durchschnitt, der anzeigt, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Bei Kanda Tsushinki liegt der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt bei 1678,79 JPY, was zu einer positiven Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 1743,64 JPY, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz, also die Stimmung rund um die Aktie, werden auch durch Analysen aus Bankhäusern und das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Hier zeigt sich, dass die Aktie von Kanda Tsushinki eine neutrale Bewertung erhält, sowohl in Bezug auf die Anzahl der Beiträge als auch auf die Rate der Stimmungsänderung.

Auch die Anleger-Stimmung in sozialen Medien spiegelt diese Neutralität wider, da in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert besprochen wurden.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einstufung der Aktie von Kanda Tsushinki basierend auf verschiedenen technischen Indikatoren, dem langfristigen Stimmungsbild und der Anleger-Stimmung.