Kanda Tsushinki Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Kanda Tsushinki hat in den letzten Tagen eine positive Kursentwicklung gezeigt. Der aktuelle Kurs von 1906 JPY liegt nun 9,02 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +13,24 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt die Analyse, dass es in den letzten Wochen nur geringe Veränderungen gegeben hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien weist in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität auf, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments bildet die Diskussion und Interaktion von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Kanda Tsushinki neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation der Kanda Tsushinki als überverkauft betrachtet wird. Der RSI liegt bei 15,2, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch der RSI25 deutet auf eine überverkaufte Situation hin, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie die Einstufung als "Gut" vergeben.