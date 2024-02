Kanda Tsushinki Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Die technische Analyse der Kanda Tsushinki-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 1779,28 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 2280 JPY liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +28,14 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 1998,02 JPY über dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von +14,11 Prozent darstellt und somit ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Bezüglich des Sentiments und Buzzes ergab die Untersuchung, dass die Aktie von Kanda Tsushinki auf diesen beiden Faktoren hin eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Kanda Tsushinki weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Kanda Tsushinki-Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der etwas längerfristige RSI25 zeigt hingegen an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Kanda Tsushinki eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Kanda Tsushinki-Aktie von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral".