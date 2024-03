Kanamicetwork Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Kanamic Network als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen innerhalb von verschiedenen Zeiträumen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Kanamic Network-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 46,49, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 37,27, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Bewertung von Kanamic Network durch überwiegend private Nutzer in sozialen Medien ergab ebenfalls eine neutrale Einschätzung in den vergangenen zwei Wochen. Unsere Redaktion kam zu diesem Schluss bei der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Insgesamt wurde überwiegend neutrale Themen rund um die Aktie angesprochen, was zu der Einstufung "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führte.

Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Kanamic Network-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 457,65 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 504 JPY liegt damit deutlich darüber (Unterschied +10,13 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" auf dieser Basis führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (436,94 JPY) zeigt eine Abweichung von +15,35 Prozent, wodurch die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating versehen wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz rund um Kanamic Network festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen, dass Kanamic Network derzeit neutral bewertet wird, sowohl in Bezug auf den Relative Strength-Index, die Anleger-Stimmung, die technische Analyse und das Sentiment und Buzz in den sozialen Medien.