Kanamicetwork Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Kanamic Network in den letzten Wochen kaum Veränderungen erfahren hat. Aufgrund dessen erhält die Aktie von unserer Seite eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer. Unsere Programme haben in den letzten vier Wochen jedoch keine außergewöhnliche Aktivität im Bezug auf Kanamic Network gemessen, weshalb die Aktie auch in diesem Aspekt eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher von uns auf dieser Stufe mit einem "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Kanamic Network in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Anleger-Stimmung insgesamt ebenfalls die Einschätzung "Neutral".

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der RSI-Wert für Kanamic Network beträgt aktuell 51,72, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demnach wird für dieses Signal die Einstufung "Neutral" vergeben. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 72, was darauf hindeutet, dass der Titel als überkauft betrachtet wird. Auf dieser Basis wird die Einstufung daher als "Schlecht" beurteilt. Insgesamt ergibt sich für den RSI die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass Kanamic Network derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 471,96 JPY, während der Kurs der Aktie bei 384 JPY liegt, was einer Abweichung von -18,64 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 445,78 JPY zeigt eine Abweichung von -13,86 Prozent, wodurch die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Schlecht"-Wert eingestuft wird. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".