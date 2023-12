Kanagawa Chuo Kotsu Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Die Kanagawa Chuo Kotsu-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 3188,03 JPY gehabt. Der letzte Schlusskurs von 3010 JPY weicht davon um -5,58 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3065,8 JPY) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,82 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment erhielt die Aktie überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 65, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 56,63 und führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating.

Die langfristige Stimmungslage der Aktie wurde anhand der Beitragsanzahl und der Rate der Stimmungsänderung untersucht. Dabei ergab sich eine mittlere Aktivität sowie kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.