Kanagawa Chuo Kotsu Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Kanagawa Chuo Kotsu befindet sich aktuell mit einem Kurs von 2985 JPY 1,54 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die letzten 200 Tage betrachtet fällt die Bewertung hingegen "Schlecht" aus, da die Distanz zum GD200 bei -5,77 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle bei der Beurteilung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder verändern. Bei Kanagawa Chuo Kotsu wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Kanagawa Chuo Kotsu-Aktie liegt bei 39, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie mit einem Wert von 60,26 als "Neutral" eingestuft. Somit ergibt sich insgesamt nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Kanagawa Chuo Kotsu.