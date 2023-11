Kanadisches Unternehmen Metro: Prognose zu Quartalszahlen, Umsatzentwicklung und Aktientrends

Weitere Suchergebnisse zu "Metro":

ARTIKEL:

In 80 Tagen wird das kanadische Unternehmen Metro, mit Hauptsitz in Montreal, seine Quartalsbilanz für das erste Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Metro-Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Metro-Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 11,16 Mrd. EUR und wird in 80 Tagen ihre neuen Quartalszahlen bekannt geben. Analysten prognostizieren basierend auf aktuellen Datenanalysen ein leichtes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im ersten Quartal 2022 erzielte Metro einen Umsatz von 3,20 Mrd. EUR und es wird erwartet, dass dieser um +3,90 Prozent auf 3,30 Mrd. EUR steigt. Der Gewinn soll voraussichtlich um +8,00% steigen und bei 169,88 Mio. EUR liegen.

Auf Jahressicht sind Analysten optimistisch gestimmt. Der Umsatz soll um +9,30 Prozent steigen bzw. fallen und der Gewinn um +15,20 Prozent auf 532,78 Mio. EUR anwachsen.

Der Gewinn bleibt weiterhin positiv und wird sich voraussichtlich um +15,20% auf 532,78 Mio. EUR verändern im Vergleich zum Vorjahr mit einem Betrag von

Der aktuelle Kurs der Metro-Aktie hat sich in den letzten 30 Tagen um -0 ,56% verändert.

Analysten schätzen den zukünftigen Aktienkurs wie folgt ein: In 12 Monaten wird er voraussichtlich 54 ,38 Euro betragen, was einen Gewinn von +12 ,81% gegenüber dem aktuellen Kurs bedeutet. Anleger, die jetzt noch in die Metro-Aktie investieren wollen, können laut Expertenschätzungen auf einen Gewinn von +12 ,81% in 12 Monaten hoffen.

Technische Chartanalysen zeigen einen stark negativen Kurstrend bei Metro. Der gleitende Durchschnitt bei 50 bietet keine Unterstützung.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Metro-Analyse von 02.11. liefert die Antwort:

Wie wird sich Metro jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Metro Aktie

Metro: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...