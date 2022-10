Kanadas Notenbank hebt Leitzins weniger als erwartet an

OTTAWA (dpa-AFX) - Die kanadische Notenbank hat ihren Leitzins weniger als erwartet erhöht. Der Leitzins werde um 0,50 Prozentpunkte auf 3,75 Prozent angehoben, teilte die Bank of Canada am Mittwoch in Ottawa mit. Analysten hatten mit einer erneuten Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte gerechnet.

Die Notenbank dürfte mit dem verminderten Zinserhöhungstempo auf wachsende Rezessionsgefahren reagiert haben. "Es wird erwartet, dass das Wirtschaftswachstum bis zum Ende dieses Jahres und in der ersten Hälfte des nächsten Jahres ins Stocken gerät, da sich die Auswirkungen der höheren Zinssätze auf die Wirtschaft ausbreiten", heißt es in der Mitteilung der Notenbank. Der kanadische Dollar gab nach der Entscheidung zunächst zu allen wichtigen Währungen nach.

Die aktuelle Erhöhung ist die sechste Anhebung in diesem Jahr. Zu Jahresbeginn hatte der Leitzins noch bei 0,25 Prozent gelegen. Die Notenbank stellte angesichts weiterhin bestehender Inflationsgefahren weitere Zinserhöhungen in Aussicht. Der Inflationsdruck hatte sich zuletzt abgeschwächt. Die Jahresinflationsrate war im September von 7,0 Prozent im Vormonat auf 6,9 Prozent gefallen. Im Juni hatte die Rate noch bei 8,1 Prozent gelegen./jsl/jcf/he